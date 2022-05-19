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Отчётно-выборная конференция СБР пройдёт 23 июня

Отчётно-выборная конференция СБР пройдёт 23 июня
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Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала информацию о проведении отчётно-выборной конференции. Мероприятие будет проходить 23 июня в Москве. Конференция пройдёт в Олимпийском комитете России, начало — в 11:00 мск.

На этом мероприятии будут проходить выборы главы СБР. На этот пост претендуют нынешний глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

Ранее стало известно, что выборы будут проходить по старому уставу. Нуждов выразил уверенность, что одержит победу.

Ранее СБР утвердил составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/2023. Биатлонисты Антон Бабиков, Карим Халили и Даниил Серохвостов покинули группу Юрия Каминского.

В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований.

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