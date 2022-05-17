Нуждов: нужно вернуть открытость бюджета в российском биатлоне

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов, готовящийся к выборам на пост главы Союза биатлонистов России (СБР), обозначил основные проблемы национального спорта.

«Что не нравится в российском биатлоне? Многое. Нужно вернуть открытость бюджета. Также президенту СБР нужно заниматься региональными проблемами, сейчас есть перекос в сторону сборной России, а регионам не хватает внимания.

Выборы будем проводить по старому уставу. Ну, я выборы выиграю, наверное. У меня такое мнение – я выиграю, раз пошёл. Жизнь покажет, кто победит», – приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Ранее СБР утвердил составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/2023. Биатлонисты Антон Бабиков, Карим Халили и Даниил Серохвостов покинули группу Юрия Каминского.