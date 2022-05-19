Биатлонист Фийон Майе принял участие в жеребьёвке «Ролан Гаррос»
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе принял участие в жеребьёвке теннисного турнира «Ролан Гаррос», который стартует в Париже (Франция). Биатлонист вытягивал фамилии игроков из корзины, определяя соперников. Перед этим Фийон Майе признался, что интересуется теннисом и любит этот вид спорта.
Жеребьёвка турнира проходит во Франции в эти минуты. Фийон Майе участвует в жеребьёвке мужского турнира.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кентен завоевал два личных золота – в индивидуальной гонке и пасьюте. А также три серебра – в спринте, мужской и смешанной эстафетах. Фийон Майе стал новым лидером сборной Франции после того, как карьеру завершил легендарный Мартен Фуркад.
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.
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