Серохвостов: частенько получаю негатив в соцсетях. Даже не знаю почему. Я хороший человек

Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил, часто ли сталкивается с негативными комментариями в свой адрес в социальных сетях.
«Довольно частенько. Даже не знаю почему. По-моему, я хороший человек. Это не то что началось с этого года или из-за недавних обстоятельств – это уже давно, с юниоров замечаю. Но я особо не читаю, не захожу в комментарии, только если под своими постами. Поэтому как-то не особо обращаю внимание, и они на меня не влияют», — сказал Серохвостов в телеграм-канале «Матч ТВ».
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
- 28 мая 2022
-
13:45
-
13:23
-
12:42
-
12:15
- 27 мая 2022
-
15:55
-
09:17
-
09:03
- 26 мая 2022
-
13:59
-
13:51
-
08:19
- 25 мая 2022
-
17:39
-
17:29
-
15:41
-
12:10
-
09:57
- 24 мая 2022
-
18:28
-
12:04
-
10:50
-
10:38
- 23 мая 2022
-
23:12
-
22:55
-
17:26
-
01:02
- 22 мая 2022
-
23:58
-
21:19
-
17:35
-
13:09
-
09:51
- 21 мая 2022
-
23:55
-
21:54
-
09:57
- 20 мая 2022
-
18:17
-
17:47
- 19 мая 2022
-
23:44
-
21:00