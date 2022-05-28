Серохвостов: частенько получаю негатив в соцсетях. Даже не знаю почему. Я хороший человек

Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил, часто ли сталкивается с негативными комментариями в свой адрес в социальных сетях.

«Довольно частенько. Даже не знаю почему. По-моему, я хороший человек. Это не то что началось с этого года или из-за недавних обстоятельств – это уже давно, с юниоров замечаю. Но я особо не читаю, не захожу в комментарии, только если под своими постами. Поэтому как-то не особо обращаю внимание, и они на меня не влияют», — сказал Серохвостов в телеграм-канале «Матч ТВ».

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).