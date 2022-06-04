19 российских биатлонистов вошли в пул допинг-тестирования IBU на сезон-2022/2023

19 российских биатлонистов вошли в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) на сезон-2022/2023.
Среди них числятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова, Карим Халили, Максим Цветков, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Все они выступали на Олимпийских играх в Пекине.
Также IBU включил в список Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Александра Корнева, Даниила Серохвостова, Алексея Зубарева, Анастасию Батманову, Евгению Буртасову, Екатерину Глазырину, Анастасию Шевченко и Викторию Сливко.
Всего в новый международный пул допинг-тестирования IBU вошли 112 биатлонистов (57 мужчин и 55 женщин). Первое место по числу спортсменов в нём занимает Россия (19), второе — Норвегия (18), третье — Украина (12), четвёртое — Германия (11), пятое — Франция (9).
Самые быстрые биатлонисты в сезоне. Есть ли среди них наши?
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