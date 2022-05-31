В российском биатлоне смелые эксперименты. Уникальная городская гонка — как это будет?

Своя «Рождественская гонка»

Окончательное решение о судьбе российских биатлонистов ещё не принято, но всё идёт к тому, что на мировую арену наших спортсменов не пустят. И если этапы Кубка мира худо-бедно заменят Кубок Содружества и Кубок СБР, то как быть с любимой многими болельщиками «Рождественской гонкой»?

Решение здесь напрашивается само собой – у нас будет своя гонка.

«У нас есть планы сделать под Новый год яркую городскую гонку с элементами шоу. Какие-то детали будем обсуждать с вещателем – контракт на новый сезон пока не подписан, хотя предложения у СБР уже есть», – рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «Чемпионату».

Пока точно неясно, каким будет формат шоу-турнира, кто в нём будет участвовать и какими будут призы.

Городская гонка находится на стадии разработки, и детали пока неизвестны. Но мы рискнём предположить, что она будет напоминать одну из существующих шоу-гонок.

Фото: РИА Новости

Прототипом, вероятно, послужит всем известная «Рождественская гонка», которая и задала моду на шоу ещё в 2002 году. Теперь она ежегодно проходит в Германии. Там биатлонисты вместо привычной биатлонной трассы бегут по футбольному стадиону с выходом в город. Обычно сражение сопровождается концертом, да и сами биатлонисты наслаждаются праздничной атмосферой.

Кстати, именно Россия – самый титулованный участник «Рождественской гонки». В активе команды пять побед и по три вторых и третьих места.

Российский опыт

Неудивительно, что и в России пытались проводить аналог «Рождественской гонки». С 2011 по 2016 год проходила «Гонка чемпионов». Она была похожа на шоу-гонку в Гельзенкирхене лишь отчасти. Да, турнир также проводился не на биатлонных трассах, а на стадионах («Олимпийский», «Лужники», «Геолог»). Но в программе соревнований сначала шли мужской и женский масс-старты, по результатам которых формировались пары для одиночной смешанной эстафеты. Поэтому было очень увлекательно, когда Вита Семеренко бежала с Эмилем Хегле Свендсеном, а Ольга Зайцева – с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Гонка имела успех у публики. Также были гонки со звёздами, завершившими карьеру, детские заезды и, разумеется, не обходилось без концерта.

При этом если «Рождественская гонка», как понятно из названия, проходила в конце декабря, незадолго до католического Рождества, то «Гонка чемпионов» была приурочена к годовщине полёта Юрия Гагарина в космос и проводилась в конце марта – начале апреля, то есть аккурат в конце сезона.

На заключительную «Гонку чемпионов» в 2016 году были приглашены и лыжники, чего не бывало на «Рождественской гонке». Для этого была даже разработана «суперсмешанная эстафета», где по очереди этапы бежали лыжники и биатлонисты. Выглядело довольно необычно и крайне интересно для поклонников зимних видов спорта. Может быть, на предстоящей городской гонке стоит вновь попробовать подобный эксперимент?

Фото: РИА Новости

Лыжники на улицах

СБР может принять во внимание опыт ещё одной колоритной городской гонки, из лыжного спорта. Ежегодно в Дрездене проходит этап Кубка мира, во время которого спортсмены соревнуются не в привычном антураже лыже-биатлонных стадионов, а прямо в городе, где проложена снежная трасса.

Из-за условий, которые диктует городская среда, в программу этапа включены лишь спринтерские гонки: женские и мужские, личные и командные. Из-за того, что на улицах города невозможно проложить длинную трассу, спортсмены, по сути, бегают несколько кругов по небольшому отрезку. Но почти вдоль всей трассы собираются зрители, а камера выхватывает необычные виды.

Впрочем, для формата биатлонного шоу небольшой круг не помеха. Им всё равно придётся возвращаться на стрельбище. А вот организация стрелковых позиций посреди города может вызвать серьёзные трудности. Если насыпать на улицах слой снега можно, то поставить стрелковые установки – сложно.

Фото: Getty Images

Ясно, что у СБР свои соображения и идеи. Но, если помечтать, классным вариантом видится проведение гонки в «Лужниках» с выездом за территорию арены. В чаше – стрельбище, а дальше спортсмены бегут небольшой круг с видом на Академию наук, МГУ и те же «Лужники». Это будет очень красиво!

В любом случае если СБР решится провести городскую гонку, то получит неоценимый опыт, который вполне можно будет использовать через несколько лет, когда Россию всё-таки вернут в мировой биатлон.