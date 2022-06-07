Мартен Фуркад опубликовал милое фото с младшей дочерью

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях милое фото с младшей дочерью Инес.

«Сегодняшняя активность», — подписал фото на фоне природы Фуркад.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Напомним, у Фуркада и его гражданской жены Элен Усабиага две дочери – Манон и Инес.

Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.

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