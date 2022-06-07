Фото: Кристина Резцова тренируется на тредбане в инновационном центре ОКР

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов опубликовал в своём телеграм-канале фотографии, на которых можно посмотреть, как проводит тренировки двукратный призёр Олимпиады-2022 в Пекине Кристина Резцова. В настоящее время Резцова тренируется на тредбане в инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР).

«Розовая маечка, розовые роллеры — Кристина Резцова на стиле. Её первый забег на тредбане. Прямо сейчас — в инновационном центре ОКР», — подписал снимки Аверьянов.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Сергея Аверьянова.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Резцова заработала 366 очков и заняла 20-е место в общем зачёте. Это лучший результат среди российских спортсменок. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, на счету которой 957 очков. Она завоевала «Большой хрустальный глобус».

Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022: