Фото: Кристина Резцова тренируется на тредбане в инновационном центре ОКР

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов опубликовал в своём телеграм-канале фотографии, на которых можно посмотреть, как проводит тренировки двукратный призёр Олимпиады-2022 в Пекине Кристина Резцова. В настоящее время Резцова тренируется на тредбане в инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР).
«Розовая маечка, розовые роллеры — Кристина Резцова на стиле. Её первый забег на тредбане. Прямо сейчас — в инновационном центре ОКР», — подписал снимки Аверьянов.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Сергея Аверьянова.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Резцова заработала 366 очков и заняла 20-е место в общем зачёте. Это лучший результат среди российских спортсменок. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, на счету которой 957 очков. Она завоевала «Большой хрустальный глобус».
Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022:
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