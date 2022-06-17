Майгуров признал, что поставить Латыпова на 4-й этап эстафеты на ОИ-2022 было ошибкой

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров признал, что тренеры национальной команды допустили ошибку, поставив Эдуарда Латыпова на заключительный этап мужской эстафеты.

Перед Играми в Пекине Латыпов сидел на карантине после положительного теста на коронавирус. В эстафете до четвёртого этапа сборная России уверенно шла к золоту, но Эдуард не справился со стрельбой, зашёл на два штрафных круга и сумел сохранить только бронзу.

«Перед эстафетой мы все ломали голову, кого и на какой этап ставить — выбора-то фактически не было. С Каримом Халили на первом этапе мы угадали на 100%. Сейчас задним умом можно сказать, что решение ставить Латыпова на четвёртый оказалось неправильным. Но сказать, что он был совсем не готов из-за простоя, нельзя — у Эдика в Пекине есть личная бронза», приводит слова Майгурова RT.