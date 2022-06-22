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Доротея Вирер упала на тренировке и содрала кожу на руке. Фото

Доротея Вирер упала на тренировке и содрала кожу на руке. Фото
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Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер выложила новые фотографии в своих социальных сетях. По словам спортсменки, она упала в ходе велотренировки и содрала кожу на руке.

«Когда теряешь колесо на спуске», — подписала она соответствующую фотографию.

Фото: из личного архива доротеи вирер

Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

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