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Васильев считает, что жалоба на Майгурова в прокуратуру может повлиять на выборы главы СБР

Васильев считает, что жалоба на Майгурова в прокуратуру может повлиять на выборы главы СБР
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что подача запроса от Совета СБР в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента организации Виктора Майгурова могут повлиять на выборы главы организации.

«Чью программу поддерживаю? На этот вопрос я точно не отвечу, так как не хочу воздействовать на избирателей и делегатов. Хочу, чтобы было беспристрастное решение, а не под давлением и мнением кого-то. Это точно без комментариев.

Повлияет ли на выборы жалоба? Конечно, такие вещи заставляют задуматься, так оно или не так. Каждый вправе принимать для себя решения, что это за информация, соответствует ли она действительности. Очень непростой выбор остаётся за теми, кто завтра будет голосовать. В любом случае, конечно, подействует. В каком плане: позитивном или негативном — это вопрос. Для каждого этот вопрос будет индивидуальным», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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