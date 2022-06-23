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Повторные выборы президента Союза биатлонистов России перенесены на конец августа

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России перенесены на конец августа
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Повторные выборы президента СБР состоятся на внеочередной Конференции предположительно в конце августа. Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Нынешний глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов договорились перенести выборы на следующую конференцию. Выборы пройдут уже по новому уставу, который будет рассматриваться сегодня, 23 июня.

Напомним, на выборах главы Союза биатлонистов России состоится второй тур. Ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов на отчётно-выборной конференции в Москве. Нынешнего президента организации Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Алексея Нуждова – 18 делегатов.

Отметим, что Майгурову не хватило одного голоса до переизбрания на должность.

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