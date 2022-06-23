Майгуров объяснил решение провести второй раунд выборов президента СБР в августе

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение организации провести второй раунд выборов главы СБР в августе. Ранее ни Майгурову, ни его конкуренту Алексею Нуждову не удалось набрать 2/3 голосов. В этом случае второй раунд бы не понадобился.



«Я считаю, что в целом конференция прошла конструктивно. Мы проработали все вопросы. Она была непростая, нестандартная. Но, слава богу, был конструктивный диалог, открытое голосование — что тоже очень важно. Поддержало большинство; как сказал наш делегат из Саранска, самый, наверное долгожитель в биатлоне — Кузьмичёв Анатолий Нестерович: «Мы одна семья. Надо открыто в глаза смотреть». Мы его поддержали.



Делегаты отметили программы и того, и другого кандидата. Обе программы нацелены не на свои какие-то личные амбиции, а на развитие нашего вида спорта. В наше сегодняшнее непростое время все сошлись на том, что делить нам нечего. Вместе это делаем. Наверное, поэтому приняли совместное решение: не проводить сейчас никакие вторые и третьи туры, а зафиксировать решение на данном моменте. При этом проводить совместную работу по потенциальным партнёрам. Тем более есть определённые договорённости и у Алексея Викторовича, и с нашей стороны, чтобы вне зависимости от того, как мы проведём вторую конференцию, не думать только о выборах, а заниматься работой, заниматься делом на благо биатлона», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.