«Надо доводить дело до конца». Нуждов — о желании пойти на второй раунд выборов главы СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов, претендующий на пост главы организации, рассказал о готовности бороться до конца за пост главы организации. Ранее стало известно, что на выборах главы СБР состоится второй тур. Во время первого тура ни Майгурову, ни Нуждову не удалось набрать 2/3 голосов делегатов. Позднее стало известно, что второй тур состоится уже в августе 2022 года.



«В чём принципиальность пойти на второй раунд и не сняться сейчас? Надо доводить дело до конца. Я выдвигаюсь для того, чтобы реализовать свою программу и принцип, который я вижу. Моя роль как одного из членов общественной организации – выражать своё мнение, отстаивать свою точку зрения и продвигать её. Будет только моя проблема, что я не убедил своих сторонников поднять больше рук за тайное голосование и в дальнейшем проголосовать за себя. Буду стараться решать проблему.



За счёт чего положение может измениться? Сегодняшняя вещь показательна. Шила-то в мешке не утаишь. Журналистов там не было, но как велась конференция? Почему мы именно настаивали, чтобы человек из нашей среды максимально нейтральный был — это тоже важно. Выбор голосования — тоже важно. Вот эта риторика, что давайте честно голосовать… Если ты честно хочешь, то какая проблема сделать тайное голосование? Уж честнее тайного не бывает. Оно для этого и придумано, чтобы максимально обезопасить тех, кто голосует. Логика, что давайте открытое, потому что надо честно в глаза смотреть. У людей останется время для размышлений до следующих выборов», — передаёт слова Нуждова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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