Президент СБР: надеюсь, информационная война закончится и мы будем спокойно работать

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о результатах первого тура выборов главы организации. Ранее стало известно, что на выборах главы СБР состоится второй тур. Во время первого тура ни Майгурову, ни Алексею Нуждову не удалось набрать 2/3 голосов делегатов. Позднее стало известно, что второй тур состоится уже в августе 2022 года.
«Это абсолютно некритично для федерации, что до конца августа не будет ясности с руководством. У нас нет какого-то внутреннего раздрая. Я надеюсь, что закончится вся эта информационная война. Конечно, не будет пищи для работы журналистов — это обидно, но на какой-то период точно всё затихнет и мы будем спокойно работать.
Тут можно только говорить о сегодняшнем дне. Сейчас расклад такой. Не думаю, что что-то сильно может поменяться. Если наши члены приняли решение, кого поддержать, что может измениться за два месяца? Должно что-то серьёзное произойти, чтобы они поменяли своё мнение.
За открытость выборов голосует конференция. На следующей конференции будет не больше трёх вопросов: выборы президента, отчёт ревизионной комиссии, который мы сегодня не приняли из-за нарушений определённых, и доизбрание исполкома.
Это коллегиальный орган, у нас прописано до 11 человек. Это говорит о том, что все кандидаты не просто так заявились. У нас было 24 кандидата. За всех отдали голоса. И только за четырёх отдали квалифицированное большинство: 50 процентов плюс два голоса. Думаю, люди подумают, сколько за них голосов отдали, пять, десять, и тоже поймут, есть смысл заявляться или нет», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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