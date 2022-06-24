«Нуждов просто побоялся проиграть». Ростовцев — о переносе выборов главы СБР на август

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр, советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев поделился мнением о результатах первого тура выборов главы Союза биатлонистов России (СБР). Действующий глава организации Виктор Майгуров набрал 35 голосов, а его соперник Алексей Нуждов — 18. Теперь будет проходить второй тур, его проведут в августе. Майгурову не хватило одного голоса, чтобы победить в первом туре.



«Я считаю, что в этом случае Майгуров бы победил. Результаты 35 на 18 говорят о том, что одного голоса не хватило. Наверное, среди этих 18 человек, которые поддержали Нуждова, нашёлся бы минимум один или несколько реально адекватных людей, которые действительно приняли бы решение, что хватит этих выборов, надо начинать работы.



Тем более подготовительный сезон в разгаре, чтобы не откладывать на два месяца. Это скажется на нервозности внутри СБР. Скажется и на медийном пространстве вокруг. Это не плюс, несмотря на заявление Нуждова о том, что они будут сейчас молчать.



Тем более организовывать конференцию, брать на себя 55 территорий. Людям надо ехать, командировки. Господин Нуждов просто побоялся, что проиграет», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.