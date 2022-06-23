«В этой истории точка не поставлена». Виктор Майгуров — о выборах президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о выборах президента организации. Кандидатуры на выборы выставили он и Алексей Нуждов. Ранее стало известно, что на выборах главы СБР состоится второй тур. Во время первого тура ни Майгурову, ни Нуждову не удалось набрать 2/3 голосов делегатов. Позднее стало известно, что второй тур состоится уже в августе 2022 года.
«Останусь ли в СБР, если проиграю? Финал можно будет подвести после следующих выборов. Выборы через два месяца, избрание на четыре года. Думаю, что в данной истории точка не поставлена.
Мы думаем о наших делегатах, потому что самое оптимальное место проведения конференции по логистике – это Москва. Почему не Сочи? С учётом сколько лететь до Москвы, потом до Сочи… Считаем деньги всех, в первую очередь наших членов.
Мы в начале недели подадим штатную регистрацию. После той конференции мы получили обратную связь от Минюста где-то через три недели. Если всё будет в порядке, есть положительное заключение, то собирается управление и определяет дату и место проведения», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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