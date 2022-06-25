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Ростовцев: Майгурову было сложно победить в 1-м туре в условиях грязной кампании

Ростовцев: Майгурову было сложно победить в 1-м туре в условиях грязной кампании
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал результаты выборов главы Союза биатлонистов России. В первом туре выборов действующему главе СБР Виктору Майгурову и его оппоненту Алексею Нуждову не удалось набрать 2/3 голосов, чтобы завершить борьбу за кресло. Майгурову не хватило одного голоса для досрочной победы.

«Конечно, я расстроился, потому что верил, что Виктор наберёт 37-38 голосов. Исходя из того, что у нас 55 членов-федераций, этого было бы достаточно для безоговорочной победы. Я понимал, что это непросто, особенно в условиях той грязной кампании, которая велась против Майгурова в последние два месяца. Но я рассчитывал, что это возможно, поэтому расстроился, когда было всего 35 голосов», — цитирует Ростовцева Metaratings.

Теперь второй тур выборов пройдёт в конце августа.

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