Дмитрий Васильев рассказал о новом спонсорском контракте СБР на 150 млн рублей в год

Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил, почему то, что он хочет видеть в организации работы Союза биатлонистов России (СБР), способен обеспечить кандидат в президенты СБР Алексей Нуждов.
«У меня нет такой уверенности. Но мне представляется определённым плюсом тот факт, что Нуждов — человек системы и способен выстроить весь функционал, чётко определить, кто и за что должен отвечать. В простонародье это называется должностной инструкцией. Плюс Нуждов подкрепил свои намерения определёнными финансовыми вливаниями. Достаточно сказать, что его стараниями со дня на день будет подписан трёхлетний контракт с букмекерской компанией, по которому на биатлон начнут ежегодно отчислять по 150 млн рублей. Треть данной суммы будет расходиться по регионам. Всё это было озвучено в предвыборной программе, и мне это понравилось. Я мог бы вообще никак не высказывать свою точку зрения, но, поскольку культивирую биатлон в регионе, мне небезразлично, что происходит в виде спорта в целом и в СБР в частности», — приводит слова Васильева RT.
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