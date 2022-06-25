Никто не смог победить на выборах президента СБР. И ещё пару месяцев наш биатлон будет жить в подвешенном состоянии.

«Развиваться будем или в склоках погрязнем?» Что ждёт российский биатлон после выборов

Выборы президента СБР, прошедшие 23 июня на отчётно-выборной конференции организации, не принесли окончательного результата.

Огромное преимущество было у действующего босса нашего биатлона Виктора Майгурова, но одного голоса для окончательной победы ему всё же не хватило. Когда новые выборы? Как они будут проходить? Как будут считаться голоса? Что ждёт сборную России в межсезонье?

Давайте разбираться.

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Почему победитель на выборах не был определён?

Выборы президента СБР превратились в балаган из-за того, что в СМИ начали появляться вбросы, очернявшие Виктора Майгурова. То он деньги расходует не по назначению, то конференцию назначил после утверждения тренерского штаба, то обещал регионам одно, а дал совсем другое, то административный ресурс задействовал.

Майгуров отреагировал только раз, гарантировав подачу судебного иска к распространителям подобной информации.

Грязь в российском биатлоне – это практически мем для тех, кто следит за видом спорта хотя бы лет 10. Да ладно, хотя бы лет пять. Скандалы, склоки, доносы, бесконечная борьба за власть. В последние пару лет это всё поутихло, вроде началась нормальная работа, и вот опять…

Виктор Майгуров Фото: РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, представлявшая на выборах Красноярский край, задала делегатам прямой вопрос о будущем нашего биатлона: «Будем развиваться или погрязнем в бесконечных склоках?»

Победителя определить не удалось. Майгуров получил 35 голосов, его соперник, вице-президент Алексей Нуждов – 18. Всего один голос в пользу действующего президента, и шоу-представление завершилось бы. Чьих именно голосов не хватило – технический момент, ведь один делегат вообще не голосовал.

Факт в том, что по уставу СБР необходимо было набрать 2/3 от общего количества голосов для чистой победы. Та же Медведцева предложила сразу провести второй тур выборов, но её предложение не прошло.

Когда состоятся новые выборы?

Раз никто 36 голосов не получил, необходимо собирать внеочередную конференцию. Когда она состоится? Этот вопрос вообще не в ведении СБР на данный момент, как ни странно это звучит. Всё зависит от Министерства юстиции РФ.

Почему именно от этой организации? Да потому, что она должна утвердить новый устав СБР, который в новой редакции был принят на отчётно-выборной конференции. Согласно закону, внеочередная конференция должна состояться не позднее чем через месяц после решения регистрации устава в Минюсте.

То есть сейчас можно говорить о том, что выборы президента СБР ориентировочно пройдут в августе, но это лишь предположение.

Сколько голосов необходимо для победы?

Так как новые выборы президента СБР пройдут уже по новому уставу, то и голоса будут считаться согласно этому документу. А в нём сказано, что для победы на выборах необходимо набрать 50 процентов плюс один голос. В СБР – 54 федерации, соответственно, 54 делегата имеют право голоса. То есть на следующих выборах победитель должен набрать 29 голосов.

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Если за время до новых выборов расклад сил не поменяется, то победа Виктора Майгурова очевидна. Алексею Нуждову необходимо убедить 11 регионов, чтобы выиграть. Именно регионов, не делегатов. С огромной вероятностью состав выборщиков на новой конференции поменяется, учитывая некоторые обстоятельства (какие-то делегаты голосовали не так, как им наказывали). И кто точно приедет на конференцию, пока неизвестно.

Как выборы отразятся на сборной России?

В настоящий момент – никак. Спортсмены давно уже приступили к подготовке к новому сезону в составе своих тренировочных групп, план подготовки и календарь соревнований уже расписаны.

Сборная России на ОИ-2022 Фото: РИА Новости

Победа Виктора Майгурова тоже ничего не изменит, ведь именно он утверждал план подготовки и окончательные составы групп, а также тренерские бригады.

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Победа Алексея Нуждова отразится на команде сильно. На 99 процентов можно утверждать, что состав групп изменится, тренеры тоже поменяются перед стартом сезона. Вот это веселуха. Наш биатлон точно этого заслуживает?