Казакевич — о гибели биатлониста Малиновского: светлая память! Так не должно быть…

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете биатлонистка сборной России Ирина Казакевич отреагировала на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров бывшего российского биатлониста Игоря Малиновского.

«Игорь. Светлая память! Так не должно быть...» — написала Казакевич в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту не выжил. Игорю было 25 лет.

Малиновский был квалифицированным пилотом, успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.