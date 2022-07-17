Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Скорбим». Анастасия Гореева отреагировала на трагическую гибель Игоря Малиновского

«Скорбим». Анастасия Гореева отреагировала на трагическую гибель Игоря Малиновского
Комментарии

Биатлонистка сборной России Анастасия Гореева отреагировала на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту (три человека) не выжил. Игорю было 25 лет.

«Скорбим. Светлая память», — написала Гореева в своих социальных сетях.

Малиновский был квалифицированным пилотом, успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Как биатлонист он регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.

«Заключительной гонки у меня не было». Погиб главный талант российского биатлона «Заключительной гонки у меня не было». Погиб главный талант российского биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022