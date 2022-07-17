«Скорбим». Анастасия Гореева отреагировала на трагическую гибель Игоря Малиновского

Биатлонистка сборной России Анастасия Гореева отреагировала на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту (три человека) не выжил. Игорю было 25 лет.

«Скорбим. Светлая память», — написала Гореева в своих социальных сетях.

Малиновский был квалифицированным пилотом, успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Как биатлонист он регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.