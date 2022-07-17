«Рубаха-парень, знал его с детства». Шашилов — о гибели биатлониста Малиновского
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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов отреагировал на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.
«Он уже полтора года не бегал, столько времени и не виделись мы с Малиновским. Девочки на Камчатку летали, созванивались весной. А так я его с детства знаю. На первые Европейские игры мы с ним ездили. Ещё с Казакевич, Лобастовым, Мухамедзяновым. Все они и сейчас бегают.
Когда мы поехали на первые соревнования, он получил премиальные и напокупал всем друзьям, преподавателям в авиационном институте подарков. В принципе, так по жизни он и прошёл. Рубаха-парень», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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