Губерниев — о Малиновском: огромная потеря для меня лично, я очень любил этого парня…

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту (три человека) не выжил. Игорю было 25 лет.

«Игорь Малиновский погиб… Огромная потеря для меня лично, я очень любил этого парня… Он не стал великим биатлонистом, его манило небо… Он грезил небом…. Небо его и забрало…. Я плачу… Игорёк…

Чтобы не было вопросов: Малиновский закончил с биатлоном по состоянию здоровья! Так бывает, увы, в спорте… Он очень хотел летать. И специально для тех, кто не понимает! Требования по состоянию здоровья к спортсменам, пилотам, обычным людям разные, и всякие бывают нюансы…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.