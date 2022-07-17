«До последнего надеялась на лучшее...» Елена Кручинкина — о гибели Малиновского
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Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина, ранее выступавшая за сборную России, отреагировала на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.
«Во время тренировки проверяла информацию… До последнего надеялась на лучшее», — написала Кручинкина в своих социальных сетях.
Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту не выжил. Игорю было 25 лет.
Малиновский был квалифицированным пилотом, успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.
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