Союз биатлонистов России заключил спонсорский контракт на 450 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) заключил трёхлетний спонсорский контракт с одной из букмекерских компаний. Сумма соглашения составила 450 млн рублей, сообщает ТАСС.
«Наш вид спорта остаётся одним из самых привлекательных как для болельщиков, так и для партнёров. Такое сотрудничество подкрепило нашу уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении. Уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным», — сказал президент СБР Виктор Майгуров на пресс-конференции.
Напомним, в настоящее время российские биатлонисты не имеют права выступать в международных соревнованиях. Такое решение Международный союз биатлонистов (IBU) принял в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Видео с места крушения вертолёта с Игорем Малиновским на борту:
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