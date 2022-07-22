Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тихонов — о смене гражданства Жураускайте: наши отношения с Литвой станут только добрее

Тихонов — о смене гражданства Жураускайте: наши отношения с Литвой станут только добрее
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выход из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте. Теперь спортсменка будет выступать за сборную Литвы.

«Я в этом не вижу ничего особенного. Нет ничего плохого в том, что наши спортсмены поедут выступать за Литву — от этого наши отношения станут только добрее. Хотя бы через спорт. Почему нет? Наши спортсмены выступают и за США, и за Канаду. В этом нет ничего страшного.

А политическая обстановка — она наладится. Значимость спортивных соревнований без России теряется. Всё станет на свои места, я в этом не сомневаюсь. Мы всегда были за мирные соглашения», — цитирует Тихонова «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о выходе Лидии Жураускайте из гражданства России. 23-летняя спортсменка заявляла, что её целью является попадание на Олимпийские игры 2026 года. В состав сборной России она не проходила.

Новость по теме
Тренер Жураускайте оценила шансы биатлонистки выступить на ОИ после смены гражданства
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022