Тренер Жураускайте оценила шансы биатлонистки выступить на ОИ после смены гражданства

Татьяна Субботина, являющаяся первым тренером биатлонистки Лидии Жураускайте, рассказала о перспективах спортсменки в литовской сборной и шансах выступить на Олимпиаде-2026.
«Ей понравился коллектив. Она долго присматривалась, приезжала, советовалась — дёргаться туда или нет. Но вы же понимаете — какая у Лидии фамилия. Проблем быть не должно. Папа у неё сам играл в Литве в баскетбол, плотно связан со спортом, следит за выступлениями дочери — ездит на все соревнования, бегает по подъёмам, кричит, поддерживает. Так что моральная поддержка у Лидии есть.
До Олимпиады доедет однозначно. А как там получится — тяжело сказать. Я слежу за Лидией — она уже год катается в литовской команде. Меня радует, что у неё начинает складываться стрельба. Видно, что с биатлонисткой работают, никто не требует сиюминутного результата», — приводит слова Субботиной «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о выходе Лидии Жураускайте из гражданства России. Теперь 23-летняя биатлонистка будет представлять сборную Литвы. Спортсменка заявляла, что её целью является попадание на Олимпийские игры 2026 года. В состав сборной России она не проходила.
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