Ушёл из жизни двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков

Скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков. Ему было 76 лет. О кончине сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Ушёл из жизни двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Павлович Колмаков. Карьера яркого представителя советского биатлона связана с Минском, где Колмаков жил и тренировался. Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким Юрия Павловича, а также Белорусской федерации биатлона», — говорится в сообщении.

Колмаков завоевал обе золотые медали в эстафетах: на чемпионатах мира в Лейк-Плэсиде (США, 1973) и Минске (Беларусь, 1974).

Ранее при трагических обстоятельствах погиб многократный чемпион мира и Европы 25-летний Игорь Малиновский.