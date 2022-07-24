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Ушёл из жизни двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков

Ушёл из жизни двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков
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Скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков. Ему было 76 лет. О кончине сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Ушёл из жизни двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Павлович Колмаков. Карьера яркого представителя советского биатлона связана с Минском, где Колмаков жил и тренировался. Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким Юрия Павловича, а также Белорусской федерации биатлона», — говорится в сообщении.

Колмаков завоевал обе золотые медали в эстафетах: на чемпионатах мира в Лейк-Плэсиде (США, 1973) и Минске (Беларусь, 1974).

Ранее при трагических обстоятельствах погиб многократный чемпион мира и Европы 25-летний Игорь Малиновский.

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