Биатлонистка Гореева рассказала о своём отношении к Дмитрию Губерниеву и его работе

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о своём отношении к телеведущему Дмитрию Губерниеву и его работе.

«Мне очень нравится Дмитрий Губерниев и то, как он общается, умеет задавать каверзные вопросы. Он против меня ничего не имеет (улыбается), и мы с ним хорошо общаемся. К тому же он из Дрезны, я из Павловского Посада – это рядом», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Отметим, что Анастасия Гореева является неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров. Воспитанница лыжного клуба Наседкинa и СШОР «Истина» также занимается в Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, тренер — Баскаков Александр Владимирович. На внутренних соревнованиях Гореева представляет Московскую область.

Читайте полное интервью с Анастасией Гореевой на «Чемпионате».