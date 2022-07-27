Светлана Миронова уклонилась от ответа на вопрос, состоит ли в романтических отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете российская биатлонистка Светлана Миронова уклонилась от ответа на вопрос, состоит ли она в романтических отношениях.

Миронова проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ». «Сердце занято?» — спросила одна из подписчиц. «24 часа в сутки, кровь качает», — иронично ответила Светлана.

Также у биатлонистки спросили, как она добилась такой формы губ. «Форма моя, объём добавила», — призналась Миронова.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд (957 очков).