«Почти всегда его критика заслуженна». Тренер сборной России – о работе Дмитрия Губерниева

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын, который вернулся в национальную команду после двух сезонов работы в сборной Болгарии, рассказал, как воспринимает критику национальной команды со стороны известного комментатора Дмитрия Губерниева.
«Не давит ли Губерниев? Практически всегда критика заслуженная. Наша работа определяется результатом, и если нет результата – тебя будут критиковать. Я нормально отношусь к этому. Всегда могу подойти к Дмитрию, поговорить. У меня конфликтов с ним точно никогда не было.
Просто так никогда не критиковали. Если нет результата – ты получаешь порцию критики. Это, наверное, нормально в любой сфере деятельности», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» 29 июля в 10:00.
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