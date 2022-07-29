«Думаю, что Россию на Кубок мира не пустят». Большое интервью с тренером Норицыным

Российский биатлонный тренер Виталий Норицын после двух сезонов работы в сборной Болгарии вернулся в сборную России в роли тренера группы Артёма Истомина. Именно под его руководством к олимпийскому сезону готовилась Кристина Резцова, ставшая двукратным призёром Олимпиады в Пекине.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Виталий Норицын рассказал о готовности биатлонистов к отстранению от Кубка мира, о том, что помогло Кристине Резцовой стать сильнейшей биатлонисткой России, об особенностях болгарского биатлона и о своём отношении к смене гражданства.

«Как ты называешься на бумаге — это не главное»

– Виталий, вы весьма неожиданно вернулись в сборную России и сейчас работаете в группе Артёма Истомина. Какая у вас сейчас роль?

– Мы с Артёмом Евгеньевичем работаем как команда, коллегиально решаем всё, что касается и функциональной части, и стрелковой. Распределение бывает на комплексных тренировках: Артём больше на трассе, а я на стрельбище.

– Когда и как вы получили приглашение поработать в сборной России?

– Первые разговоры начались, наверное, в апреле, и первый звонок с предложением поработать был от Артёма. Сильно не задумывался – у меня уже были мысли поработать в связке именно с ним.

Виталий Норицын Фото: Фан-клуб «ИжВинтовка»/Наталья Быстрова

– А хотели бы свою группу, где вы — главный?

– Я был уже во всех ролях, начиная с работы в юношеской и юниорской команде. То, как ты называешься на бумаге – это не главное. Возможно, с должностью появляется больше ответственности. Но все всегда работают в одном направлении, и если это сформированная команда, где всё функционирует правильно, как единый механизм, то неважно, кто старший и кто за что отвечает – мы все всегда должны быть взаимозаменяемы. Во всех командах я пытался выстраивать именно такую систему.

– Неужели нет амбиций стать старшим тренером сборной?

– Помочь спортсменам стать сильнее, быстрее, точнее – это должно быть главной амбицией. Тренер в первую очередь должен помогать. Должность старшего тренера добавляет больше организационных функций и определение ключевых решений в тренировочном процессе, окончательного состава на гонку на международной арене. Но даже в этом случае всегда есть какие-то обсуждения и внутри группы, и с президентом СБР.

«Резцова стала самоуверенной, в хорошем смысле»

– Именно вы помогли Кристине Резцовой выйти на мировой уровень в прошлом сезоне. За счёт чего получилось добиться такого прогресса? Говорят, порой рождение ребёнка позитивно сказывается на результатах.

– В плане переносимости нагрузок Кристина действительно в прошлом сезоне выполнила практически всю предложенную работу без сбоев. И по биохимии, и субъективным ощущениям по восстановлению – ответ организма был хорошим. Проблем не было. Она сама отмечала, что растёт каждую тренировку, набирает и набирает. Мы начали серьёзно тренироваться с мая, и я видел по скоростям на интервальных тренировках, что она с каждым месяцем растёт.

Но нужно держать в голове, что она ещё до беременности провела достаточно хороший сезон и в некоторых гонках на Кубке мира уже смотрелась достойно. Просто в прошлом сезоне она стала стабильнее, и ей очень помогла появившаяся уверенность. В начале сезона она не была супербыстрой, а где-то в середине декабря заехала в топ-10 по скорости, и после этого она ни одной гонки из топ-10 не вывалилась. То есть до конца сезона держала эту скорость, и даже были гонки, где она была в топ-3 по скорости.

– Вы ожидали, что Кристина может быть такой быстрой?

– Да, перед летним чемпионатом России в Тюмени я сказал Кристине, что у неё 100% будет одна из лучших скоростей на уровне сборной России. Там немного психологически она не справилась. Но как раз этот момент надо было пережить, и где-то с середины декабря, когда она почувствовала, что может бороться с топами, она расслабилась, начала очень легко ко всему относиться и спокойно выходить на гонки. Даже если в плане стрельбы у неё были провальные старты, она могла немножко попереживать, но мы анализировали и двигались дальше. Ни в какую яму она себя не загоняла. Она немного изменилась, и как раз результаты помогли ей стать такой самоуверенной, в хорошем смысле.

У неё как раз такой возраст, когда она должна была начать раскрываться. В циклических видах спорта как раз после 25 лет, как показывают практика и статистика, спортсменки раскрываются. Да, есть те, кто раньше. Яркий пример – Эльвира Эберг. Она 1999-го года, и в 23 года уже устраивает феерию. Однако у всех процесс взросления проходит по-разному.

– Что в работе с Резцовой пока не удалось реализовать? По вашим ощущениям, где она может прибавить?

– Думаю, все мы видели резервы, когда Кристина заходила на рубеж (улыбается). Есть у неё резервы и в функциональном плане, как раз недавно у нас было тестирование, и мы это увидели. А технический рост в экономизации практически не имеет ограничений и потолка.

«В Болгарии есть свой Губерниев»

– Два прошлых сезона вы работали со сборной Болгарии. В чём главное отличие работы там и в российской команде?

– Для меня основное неудобство – это языковой барьер. Есть тонкости, которые ты должен спортсменам быстро объяснить, а на это уходит больше времени, и всё равно тебя до конца могут не понять. Но в принципе на второй год работы мне стало намного проще. А сейчас я уже могу по-болгарски разговаривать и понимаю всё, что касается нашей деятельности.

Ещё один фактор, который отличает сборную Болгарию от сборной России – это то, что у них нет конкуренции. На уровне Кубка мира от Болгарии выступала девочка 2003 года рождения, которая пока ещё по старшим девушкам бегает. Есть юниор 2001 года, которого мы периодически отправляли на первенство Европы и мира. Сильной внутренней конкуренции там нет, и это один из факторов, которые мешают росту. Потому что конкуренция – это двигатель прогресса. В России она есть, и это наш очень большой плюс.

А ещё Болгария – это абсолютно не зимняя страна, и никто даже не знает, что такое биатлон. Останавливаешься где-нибудь на заправке, и люди подходят, смотрят на разрисованную машину сборной и спрашивают: «Что это у вас написано? Что означает слово биатлон?»

Виталий Норицын Фото: Фан-клуб «ИжВинтовка»/Наталья Быстрова

– А в Болгарии на внутреннем чемпионате сколько человек выступает?

– В прошлом году стартовали трое мужчин. Все три в топ-3, получается (улыбается). Так что без медалей никто не остаётся.

– Там биатлон показывают по телевидению?

– Да, по «Евроспорту» показывают, и есть свои комментаторы, которые всегда общались и со мной, и с Александром Владимировичем Касперовичем. Достаточно хорошо к нам относились. Кстати, в делегации Болгарии на зимних Олимпийских играх – 2022 из 15 спортсменов восемь человек были биатлонисты, то есть большинство.

– А свой Дмитрий Губерниев там есть?

– Да, есть как раз. Мы с ним знакомы. Есть такой человек, который объединяет лыжные гонки и биатлон в Болгарии – это Миша Иванчев. Я даже сам иногда включал его репортажи и слушал, что он рассказывает.

– Губерниев бывает очень эмоционален. Вы чувствуете давление от него?

– Практически всегда критика заслуженная. Наша работа определяется результатом, и если нет результата – тебя будут критиковать. Я нормально отношусь к этому. Всегда могу подойти к Дмитрию, поговорить. У меня конфликтов с ним точно никогда не было.

Просто так никогда не критиковали. Если нет результата – ты получаешь порцию критики. Это, наверное, нормально в любой сфере деятельности.

«Не думаю, что отстранение на сезон будет критичным»

– России грозит отстранение от международных стартов. Как думаете, пустят ли нашу сборную на Кубок мира в ближайшее время?

– Думаю, что не пустят. По команде видно, что все к этому готовы, и все готовы соревноваться внутри России. Ни один человек не сказал: «Раз не будет международного сезона, тогда всё, я пошёл». Все готовы, все работают и развиваются. Настроения в команде такие.

– Будет ли ущерб для российского биатлона от отстранения на один сезон?

– Сложно прогнозировать. Мы можем потерять контакт с топ-командами и упустить то, в какой стадии развития они находятся. Но не думаю, что отстранение на один сезон будет критичным.

Виталий Норицын Фото: Фан-клуб «ИжВинтовка»/Наталья Быстрова

– Как в такой момент мотивировать спортсменов?

– Надо понимать, что биатлон – их любимое дело, то, чем они живут. Это им нравится. Неважно, на каком уровне они дальше будут выступать или какие места занимать. Это их любимый вид спорта, это их жизнь. Они не приезжают на сбор с мыслями поскорее бы уехать домой или поскорее бы уйти с тренировки. Они работаю, пашут, и проблем с этим нет.

Так что мотивировать их словами «Давай, потерпи, нас всё равно куда-то допустят – вот ты туда готовься» не надо, такого разговора даже не было. Они очень просто восприняли, что мы будем здесь тренироваться, и у нас все мероприятия распланированы – мы будем бегать на этапах Кубка Содружества и Кубка России. Они все на это готовы. Ни от одного спортсмена не услышал вопроса: «А для чего тогда это всё?» Они уже все гипермотивированы и, наоборот, спрашивают, могут ли они сделать больше работы.

«Невозможно угадать, получится ли у Большунова в биатлоне»

– В последнее время сразу несколько известных лыжниц перебрались в биатлон. Взрослый, состоявшийся спортсмен может так перестроиться или после какого-то возраста смена вида спорта не пройдёт безболезненно?

– Наверное, не отвечу. Нет глобальной статистики, в каком возрасте ты можешь научиться стрелять, а в каком нет. Здесь всё зависит от индивидуальных способностей. Как показывает практика, некоторые меняют вид спорта и уже через год-два становятся точными на рубеже. А кто-то в биатлоне с самого начала, но такого результата достичь не может. Всё очень индивидуально.

– С какими трудностями сталкиваются лыжники при переходе в биатлон?

– В техническом плане биатлонисты отличаются от лыжников в темпоритмовой структуре – это доказанный факт. По технике, дыханию – всё очень похоже. Основная сложность – это стрельба. Всё упирается в скорость адаптации спортсмена к стрельбе, насколько быстро у него сформируется новый навык.

– Александра Большунова в шутку периодически сватают в биатлон. Он сам переходить не планирует, но если вдруг захочет – получится ли?

– Это невозможно угадать – нужно знать его координационные возможности и насколько его нервная система адаптируется к какому-то новому техническому действию. Это можно посчитать и увидеть различными способами, но, просто смотря на него по телевизору, определить невозможно. Конечно, кто-то, может быть, и владеет такими способностями, но тогда мы его ждём в нашей тренерской команде (улыбается).

Виталий Норицын Фото: РИА Новости

– В плане инвентаря и патронов сборная ни в чём не нуждается? Всё-таки санкции по отношению к России пока никто не отменял.

– Патроны у нас есть. На данном этапе никаких проблем нет. Очень много производителей, которые остались и работают с Россией – нам этого хватает. В плане инвентаря какой-то глобальной проблемы точно нет. Именно на летнюю подготовку практически все продукты взаимозаменяемы. Вот как зимой будет решаться вопрос с лыжами, пока непонятно – это основной вопрос. Что касается смазки, порошков — это всё есть в наличии. Да и соревнования будут внутренние, и с этим в основном будут работать регионы.

«Мне предлагали поменять спортивное гражданство»

– В мировом биатлоне на уровне сборных есть женщины-тренеры?

– Да, есть Сандра Флюнгер – старший тренер сборной Швейцарии, в шведской команде на рубеже также работает женщина-тренер. На уровне Кубка мира больше тренеров, наверное, не назову.

– Как думаете, почему в российском биатлоне нет женщин-тренеров, работающих со сборной страны?

– В биатлоне в целом женщин-тренеров меньше, чем мужчин. На уровне взрослых команд в России работают три женщины, которых мы встречаем на тренерских советах.

Женщин-тренеров мало, всё-таки это тяжёлая работа, да и как женщина оставит семейный очаг (улыбается)? Для этого нужно всё бросить, уехать и по 10 месяцев в году не бывать дома. Она приехала, а дети вместо первого уже десятый класс заканчивают (смеётся).

– Вы бы пошли на шоу «Есть тема»?

– Я бы точно на такое шоу не пошёл. Не могу сказать, что я публичный человек. И я не очень люблю делать какие-то публичные высказывания. Может, я не из той эпохи, и в активность в соцсетях я тоже всё ещё не погрузился, хотя соцсети я просматриваю.

Виталий Норицын Фото: РИА Новости

– Что вы думаете о смене спортивного гражданства? Эта тема в ближайшие месяцы и годы может стать очень актуальной. Некоторые называют это предательством, другие – необходимостью.

– Во время спортивной карьеры я был без международного сезона и бегал на уровне Кубка России, но в другую сборную не перешёл. Мне в своё время предлагали поменять спортивное гражданство – я не поменял. Но у каждого человека своя жизнь, и ему решать, как её строить. Нам лишь нужно принимать людей такими, какие они есть. Я не вижу смысла бороться с этим.