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Светлана Миронова одной фразой описала свои кулинарные способности

Светлана Миронова одной фразой описала свои кулинарные способности
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором описала свои кулинарные способности.

«Забыла рассказать, что я готовлю как боженька. Но только по любви», — подписала она фото.

Фото: из личного архива Светланы Мироновой

Ранее биатлонистка иронично уклонилась в соцсетях на вопрос о личной жизни. «Сердце занято?» — спросила одна из подписчиц. «24 часа в сутки, кровь качает», — ответила Светлана.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Светлана Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).

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