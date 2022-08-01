Динара Алимбекова: когда цветы дарит мужчина — приятно. Но этот букет от девушек

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала, какой букет ей подарили.
«Когда цветы дарит мужчина — приятно, но этот букет от девушек. Я люблю свою жизнь за людей, которые меня окружают! Девчонки, вы самые лучшие! Знаю, смотрите меня», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива динары алимбековой
Фото: из личного архива динары алимбековой
Напомним, Динара Алимбекова вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало пятое место в индивидуальной гонке. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшим результатом Динары является второе место в масс-старте на этапе в Антхольце (Италия). Белорусская биатлонистка заработала 589 очков и заняла седьмое место в общем зачёте.
Видео Игоря Малиновского за несколько часов до исчезновения:
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