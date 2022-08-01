Лариса Куклина: жду с нетерпением вечера, чтобы быстрее уснуть от бессилия
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Чемпионка России по биатлону Лариса Куклина рассказала о своём состоянии после изнурительных тренировок.
«Мои планы весной были примерно такими. Ожидание: будешь встречать рассвет и гулять всю ночь. Реальность: пять дней на работе, два без сознания. Итог: я жду с нетерпением вечера, чтоб быстрее уснуть от бессилия. Это возраст или от изнурительных тренировок? Или в совокупности?» — написала 31-летняя спортсменка в соцсети.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. К следующему сезону россиянка готовится в группе Артёма Истомина.
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