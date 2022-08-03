Динара Алимбекова показала пляжное фото с Антоном Смольским. Это её заставка в телефоне

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимок со своим женихом, серебряным призёром Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антоном Смольским.
«С вас фоточка, где есть вода! Игнорить нельзя», — попросил Алимбекову один из подписчиков.
«Заставка в телефоне», — подписала она соответствующее фото.
Фото: из личного архива динары алимбековой
Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). В активе Динары 589 очков. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали, Смольский же стал серебряным призёром индивидуальной гонки.
Видео Игоря Малиновского за несколько часов до исчезновения:
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