«Я сказала ему да». Влюблённые биатлонисты Смольский и Алимбекова скоро сыграют свадьбу

Летом из мира биатлона приходит не так уж много громких новостей. Но одна из них точно всех порадует. Лидеры мужской и женской сборных Беларуси Антон Смольский и Динара Алимбекова объявили о помолвке!

Они уже два года тренируются вместе и мотивируют друг друга на победы. История их любви продолжается, и скоро в биатлоне появится ещё одна семья.

«Буду стрелять, как ты!»

Отношения сильнейших биатлонистов Беларуси начались после их совместной поездки на Рождественскую гонку – 2020. Показать там высокий результат у Антона и Динары не получилось: в финале они стали только восьмыми, но, по всей видимости, именно тогда и началась их история любви, которая, кстати, поспособствовала и спортивному прогрессу обоих спортсменов.

Уже в следующем сезоне результаты Алимбековой и Смольского пошли вверх. Они, уже будучи парой, стали занимать призовые места на этапах Кубка мира и регулярно признавались, что мотивируют друг друга.

Так, после женской эстафеты в Эстерсунде, где белоруски выиграли серебро, Алимбекова рассказала, что на безупречную стрельбу в гонке её мотивировал Смольский, не допустивший ни одного промаха в мужской эстафете:

«Была мотивирована субботней стрельбой Антона. Сказала ему: «В воскресенье буду стрелять, как ты!» – делилась эмоциями после гонки Динара.

Антон, разумеется, тоже делал милые жесты. Например, после спринта в Анси он подарил своей возлюбленной цветы с церемонии награждения.

«Мужчина сказал – мужчина сделал! Дарите девушкам цветы», – написала в соцсетях Динара, сопроводив фотографию хэштегом #happygirl.

Динара Алимбекова Фото: Из личного архива

Кстати, появились у пары и первые совместные успехи. На этапе Кубка мира в Оберхофе вместе с Анной Солой и Никитой Лобастовым Алимбекова и Смольский завоевали серебряные награды в смешанной эстафете и на церемонии награждения повесили медали друг другу на шею.

Алимбекова и Смольский поддерживали друг друга и на Олимпиаде-2022 в Пекине. Антону удалось выиграть серебро в индивидуальной гонке, и сразу после финиша он попал в объятия возлюбленной.

«Я сказала да»

Свои отношения белорусские биатлонисты не скрывают. Алимбекова и Смольский публикуют совместные фотографии в социальных сетях и обращаются к друг другу со словами поддержки.

«Вдвоём, в одном направлении! Восхищена и благодарна за наш путь», — написала Динара после гонок преследования в Рупольдинге, где Смольский выиграл бронзу, а сама Алимбекова была шестой.

Смольский и Алимбекова Фото: Sven Hoppe/Getty Images

Сейчас Антон и Динара вместе готовятся к новому сезону, и, кажется, их отношения тренировочному процессу не мешают.

«Мы уже около двух лет тренируемся вместе. Мы не только близкая пара, мы в первую очередь профессионалы и спарринг-партнёры друг для друга. Мы планируем тренировки так, чтобы успел и я потренироваться, и Динара. То есть стараемся, чтобы эффект в результате был для обоих.

Думаю, что победы Динары сыграли большую роль и для моей мотивации. Потому что я понимал, какую она проделала работу, и осознавал, что при усердном труде можно достичь таких высот, которых уже достигла Динара.

Не будь её медали в Южной Корее, не было бы моей в Пекине? Да, похоже, именно так», – рассказал Антон о тренировках и мотивации.

Впрочем, скоро пара станет ещё ближе. В День семьи, любви и верности Алимбекова в соцсетях рассказала помолвке:

«Я сказала да. Не сегодня, немного раньше. Но в этот праздничный день мы решили поделиться радостным событием», – гласит подпись к фото с кольцом.

Динара Алимбекова объявила о помолвке с Антоном Смольским Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Где и когда белорусская пара сыграет свадьбу, пока не сообщается.

Грустно в этой ситуации лишь от того, что, по всей видимости, семейный дебют на Кубке мира и других крупных стартах придётся отложить: белорусов, как и россиян, на международные турниры пока не пускают. Впрочем, российские спортсмены молодожёнов из Беларуси точно от души поздравят.