Романова — о посте Мироновой: если плохо знаешь русский язык, лучше не писать

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в эстафете российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала в соцсетях фото из тренажёрного зала.
«Сходила в зал сфоткаться, что бы в ваши головы не закралась мысль о том что я только чилю», — подписала снимок Миронова (орфография и пунктуация автора сохранены).
В комментариях к посту бывшая российская биатлонистка Яна Романова указала коллеге на грамотность: «Лучше просто делать фото и ничего не писать. Если плохо знаешь свой родной язык, лучше не писать. В данном случае слово «чтобы» — это наречие и пишется слитно».
Однако Романова тоже допустила ошибку, но не орфографическую – в предложении, написанном Мироновой, «чтобы» — подчинительный союз, на что Яне незамедлительно указали подписчики в соцсетях.
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