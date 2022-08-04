Екатерина Юрлова-Перхт показала, как тренируется с дочерью. Видео

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила видео, на котором бежит с коляской, где сидит её годовалая дочь.
«Мини-тренер продолжает помогать маме», — подписала биатлонистка пост.
Напомним, первая дочь у спортсменки родилась в 2016 году. 37-летняя Екатерина Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте, победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования, многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшей представительницей России стала Кристина Резцова, заработавшая 366 очков и занявшая 20-е место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).
- 4 августа 2022
-
10:11
- 3 августа 2022
-
19:41
-
09:56
- 2 августа 2022
-
09:15
-
08:17
-
00:33
- 1 августа 2022
-
22:52
-
17:46
-
14:07
-
12:12
-
08:30
- 30 июля 2022
-
16:05
-
14:43
-
14:21
-
11:43
-
09:55
-
09:47
-
09:31
-
00:35
- 29 июля 2022
-
12:01
-
11:24
-
08:53
-
08:07
-
07:41
-
07:09
-
06:05
- 28 июля 2022
-
23:55
-
23:50
-
22:51
-
21:57
-
20:54
-
11:19
-
10:37
-
09:11
-
08:03