Екатерина Юрлова-Перхт показала, как тренируется с дочерью. Видео

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила видео, на котором бежит с коляской, где сидит её годовалая дочь.

«Мини-тренер продолжает помогать маме», — подписала биатлонистка пост.

Напомним, первая дочь у спортсменки родилась в 2016 году. 37-летняя Екатерина Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте, победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования, многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшей представительницей России стала Кристина Резцова, заработавшая 366 очков и занявшая 20-е место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).