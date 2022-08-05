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Известно расписание первого этапа Кубка Содружества по летнему биатлону

Известно расписание первого этапа Кубка Содружества по летнему биатлону
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Стало известно расписание первого этапа Кубка Содружества по летнему биатлону, в котором примут участие сильнейшие спортсмены сборных России и Беларуси. Соревнования пройдут в Сочи на стадионе «Лаура» с 23 по 29 августа.

Летний биатлон. Кубок Содружества. Первый этап
Программа соревнований

25 августа (четверг), 11:00 – роллеры, спринт (мужчины)
25 августа (четверг), 13:30 – роллеры, спринт (женщины)
27 августа (суббота), 11:00 – роллеры, гонка преследования (мужчины)
27 августа (суббота), 13:00 – роллеры, гонка преследования (женщины)
28 августа (воскресенье), 11:00 – роллеры, масс-старт большой (мужчины)
28 августа (воскресенье), 13:00 – роллеры, масс-старт большой (женщины)

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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