Стало известно расписание первого этапа Кубка Содружества по летнему биатлону, в котором примут участие сильнейшие спортсмены сборных России и Беларуси. Соревнования пройдут в Сочи на стадионе «Лаура» с 23 по 29 августа.

Летний биатлон. Кубок Содружества. Первый этап

Программа соревнований



25 августа (четверг), 11:00 – роллеры, спринт (мужчины)

25 августа (четверг), 13:30 – роллеры, спринт (женщины)

27 августа (суббота), 11:00 – роллеры, гонка преследования (мужчины)

27 августа (суббота), 13:00 – роллеры, гонка преследования (женщины)

28 августа (воскресенье), 11:00 – роллеры, масс-старт большой (мужчины)

28 августа (воскресенье), 13:00 – роллеры, масс-старт большой (женщины)

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.