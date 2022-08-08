Группа Михаила Шашилова прошла функциональное тестирование на тредбане

Группа тренера Михаила Шашилова прошла комплексное функциональное тестирование на лыжероллерном тредбане в инновационном центре Олимпийского комитета России.
На тестировании присутствовали Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталья Шевченко, Полина Плюснина, Владислава Гаврилова, Алина Кудисова, Анастасия Батманова и Анна Старовойтова.
О результатах тестирования рассказал тренер сборной Николай Загурский. «Прежде всего мы смотрим функциональные возможности каждой спортсменки, в целях этапного контроля смотрим, насколько мы сдвинулись.Тестирование может снимать массу всего, мы берём наиболее информативные показатели, один из них – максимальное потребление кислорода.
Плюс на всех ступенях работы – по три базовых показателя в аэробной и анаэробной зонах энергообеспечения, получаем определённые параметры, которые говорят о том, как мы идём в плане функциональных возможностей. Мы также тестируем спортсменок в полевых условиях, получаем различные данные на тренировках. Чтобы сделать выводы, тренерскому штабу нужно всё это проанализировать, не забывая о технике передвижения, – приводит слова Загурского официальный сайт союза биатлонистов России.
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