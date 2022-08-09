Пять биатлонисток сборной России лишились инвентаря в самолёте

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко пожаловалась на услуги отечественной авиакомпании. При одном из перелётов у неё и ещё четверых спортсменок сборной России сильно повредили инвентарь (лыжные палки).
«Самая крупная авиакомпания «Аэрофлот» оставила без инвентаря сразу пятерых спортсменок сборной России по биатлону. Никакой компенсации от компании не последовало», — написала Шевченко в своих социальных сетях, приложив фото.
Фото: из личного архива Анастасии Шевченко
Помимо Шевченко ущерб понесли серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в эстафете Ирина Казакевич, Тамара Дербушева (Воронина), Анастасия Батманова и экс-лыжница Наталья Шевченко (Мекрюкова). Отметим, что все спортсменки готовятся к сезону-2022/2023 в группе Михаила Шашилова.
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