Шашилов высказался о ситуации с поломкой инвентаря его спортсменок во время перелёта

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал новость о том, что при перелёте пятерым спортсменкам из его группы испортили инвентарь (лыжные палки), при этом авиакомпания не возместила им ущерб.
Его понесли серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в эстафете Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева (Воронина), Анастасия Батманова и экс-лыжница Наталья Шевченко (Мекрюкова).
«Бывает такое. Это человеческий фактор. Я не могу утверждать, как именно это произошло. Но факт в том, что они были сломаны. Но в этом нет ничего страшного: новые палки куплены. Я купил их за свой счёт? А что мне делать? Ждать у моря погоды? Какая разница, кто купил? Купили и купили. Главное, что спортсмены обеспечены инвентарем. Куплено было не за счёт спортсменов», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
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