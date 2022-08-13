Экс-лыжница Шевченко рассказала, как прошёл разговор с Бородавко о переходе в биатлон
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Бывшая российская лыжница, а ныне биатлонистка Наталья Шевченко (Мекрюкова) рассказала, как принимала решение о смене вида спорта.
«Не совсем моё решение. Разговоры про переход были ещё с октября, более подробно начали весной обсуждать эту тему.
Юрий Викторович Бородавко ещё посоветовал перейти, потому что в лыжниках тяжело удержаться в основной команде людям, которые бегают определённую дистанцию. Я была больше предрасположена к спринту, поэтому из-за длинных дистанций мне тяжело было закрепиться в команде.
Он правильно сказал, что в моём возрасте уже надо показывать более достойный результат, поэтому можно попробовать в биатлоне. Посоветовал не бояться и попробовать», — сказала Шевченко на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).
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