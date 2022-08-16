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Губерниев: IBU будет последним, кто допустит Россию до международных стартов

Губерниев: IBU будет последним, кто допустит Россию до международных стартов
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Российский телеведущий, журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Исполкома IBU рекомендовать конгрессу оставить в силе приостановление членства Российской и Белорусской федераций в Международном союзе биатлонистов до выполнения определённых условий.

«IBU всегда были законодателями мод в этом смысле, к сожалению. Поэтому я ничего хорошего не жду. Меня это не удивляет. К сожалению, в нынешней ситуации это абсолютно нормально.

Они последними будут, кто допустит наших. Вопрос: когда? Максимально позитивного исхода не будет, будет максимально негативный. Когда это случится — я не знаю», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Предложение будет представлено на утверждение Конгрессу IBU, который состоится в Зальцбурге (Австрия) 15–18 сентября 2022 года.

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