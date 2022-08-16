Исполнительный комитет IBU рекомендовал продлить отстранение России и Беларуси

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение рекомендовать конгрессу оставить в силе приостановление членства Российской и Белорусской федераций в Международном союзе биатлонистов до выполнения определённых условий. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Также Исполком IBU настаивает на подтверждении ранее принятого им решения о том, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица будут лишены права участвовать в международных соревнованиях.

Оба предложения будут представлены на утверждение Конгрессу IBU, который состоится в Зальцбурге (Австрия) 15–18 сентября 2022 года.

Исполком IBU предлагает приостановить членство СБР и БФБ до тех пор, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU, например, четко дистанцируются от спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

Напомним, ещё в марте было принято решение о приостановке членства Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации. Решения по СБР и БФБ приняты единогласно.До этого спортсмены из России и Беларуси были лишены права участвовать в международных стартах.