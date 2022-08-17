«Я сегодня лучшая». Биатлонистка Миронова оценила свой прогресс в стрельбе
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону Светлана Миронова оценила свой прогресс в стрельбе во время тренировочных сборов.
«Здесь я очень много времени уделяю стрелковой подготовке, как всегда. Надо признать, работа на рубеже стала гораздо лучше. Также работаем над выносливостью и вставляем скоростные тренировки.
Да, я уже выиграла здесь одну стрелковую тренировку (смеётся). Я пришла, отработала, сказала: «Я сегодня лучшая». Посмотрели — я и правда была лучшей.
Есть ли прогресс? Да, определённо есть. И он достаточно заметный. Хотя, конечно, нужно всё приносить на скорость. Но во время спокойных тренировок я очень добавила в стрелковом компоненте», — приводит слова Мироновой «Тюменская арена».
Комментарии
- 17 августа 2022
-
09:18
-
09:09
- 16 августа 2022
-
22:49
-
18:31
-
17:50
-
17:36
-
14:38
-
13:39
-
12:43
-
11:39
-
11:12
- 15 августа 2022
-
21:55
-
17:32
- 14 августа 2022
-
15:01
-
14:40
-
13:51
-
11:47
-
10:55
-
08:03
-
07:48
- 13 августа 2022
-
16:47
-
15:36
-
13:15
- 12 августа 2022
-
22:00
-
16:00
-
07:51
- 11 августа 2022
-
19:29
-
16:38
-
16:26
-
16:26
-
16:25
-
14:04
-
14:01
-
00:53
- 10 августа 2022
-
20:50
Партнерский контент