«Я сегодня лучшая». Биатлонистка Миронова оценила свой прогресс в стрельбе

Серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону Светлана Миронова оценила свой прогресс в стрельбе во время тренировочных сборов.

«Здесь я очень много времени уделяю стрелковой подготовке, как всегда. Надо признать, работа на рубеже стала гораздо лучше. Также работаем над выносливостью и вставляем скоростные тренировки.

Да, я уже выиграла здесь одну стрелковую тренировку (смеётся). Я пришла, отработала, сказала: «Я сегодня лучшая». Посмотрели — я и правда была лучшей.

Есть ли прогресс? Да, определённо есть. И он достаточно заметный. Хотя, конечно, нужно всё приносить на скорость. Но во время спокойных тренировок я очень добавила в стрелковом компоненте», — приводит слова Мироновой «Тюменская арена».