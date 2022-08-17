Карим Халили рассказал о работе с Артёмом Истоминым
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Российский биатлонист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете Карим Халили рассказал о работе со старшим тренером сборной России по биатлону Артёмом Истоминым. Сборная России проводит сборы в Тюмени.
«Удовлетворяет ли работа с Артёмом Истоминым? Вполне. У нас часто проходят беседы и дискуссии по поводу тренировочного процесса. Практически каждую тренировку мы обговариваем — как она будет проходить, в зависимости от моего состояния или от погодных условий. У нас хорошие рабочие отношения», − приводит слова Карима Халили «Тюменская арена».
Напомним, 27-летний специалист возглавил сборную страны только в это межсезонье. В его группу входят 10 биатлонистов, в том числе Кристина Резцова, Лариса Куклина и Даниил Серохвостов.
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