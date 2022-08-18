«Безумие овладело обществом». Васильев — о рекомендациях IBU продлить отстранение россиян

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал рекомендации IBU продлить приостановление членства российской и белорусской федераций в организации до выполнения определённых условий.



«Сама постановка вопроса абсурдна. Если у вас есть какие-то факты участия биатлонистов в спецоперации, то предъявите их. Зачем голословно такое заявлять? Насколько я знаю, таких призывов в России не было. Каждый должен заниматься своим делом. То, что они смешивают всё в кучу, говорит о потере здравого смысла. Какое-то безумие овладело обществом. Это очень печально. Перед тем как ставить условия СБР, вы сначала скажите, что мы делаем не так. Но, насколько понимаю, им нечего предъявить.

Пусть они не лукавят. На Западе спортсмены процентов на 80 являются военнослужащими. Это известный факт. Так делается, чтобы трудоустроить атлетов. Они тогда получают достойную зарплату и дополнительные льготы. Подобная история и у нас. В этом нет никакой хитрости и обязательного участия в военных операциях. В IBU всё прекрасно понимают, знают, что ни один биатлонист не участвует в вооружённом конфликте. Прекрасно знакомы с нашей системой. Это просто повод сделать из мухи слона. Пытаются придумать гадость, а потом её раскрутить до неимоверных размеров. Считаю, ко всему нужно относиться спокойно. Пережить этот период, не сокрушаться. Да, общая обстановка не совсем хорошая, но надо оставлять голову холодной и не опускаться до истерики. Каждый просто должен делать своё дело», — приводит слова Васильева «RT на русском».